Avaí terá paciência e respeito para vencer o Fluminense Um jogo de paciência e que vai merecer muito respeito ao adversário. Este o conceito defendido pelo Avaí para a partida deste domingo, às 16 horas, diante do lanterna Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O time catarinense começou a 26.ª rodada em sétimo lugar na tabela de classificação, com 37 pontos.