Avaí tranqüilo para buscar acesso Virar o turno do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B na condição de líder (5 pontos) e única equipe invicta, era tudo o que mais desejava o Avaí. A privilegiada situação foi destacada pelo técnico Roberto Cavalo como um fator positivo. "É a típica situação que acrescenta no emocional dos jogadores. Agora podemos traçar nossas estratégias com a cabeça mais tranqüila", enfatizou o técnico após a vitória por 1 a 0 diante do Brasiliense, sábado, em Florianópolis. E a estratégia para a largada no returno das finais já está definida. O time catarinense volta a enfrentar o Brasiliense no próximo sábado comprometido exclusivamente em não perder na Capital Federal. "A exemplo do Bahia, nós já desperdiçamos pontos em casa. E em circunstâncias como esta, se alguém quiser chegar na Série A tem que somar fora", prega Cavalo, que aposta no sucesso do time nas duas próximas partidas (Brasiliense fora e Bahia, em casa) para não ficar na dependência do resultado do último jogo, contra o Fortaleza, na capital cearense. O desfalque do Avaí no jogo do próximo sábado será o volante Marquinhos, o principal homem de contenção no meio-de-campo avaiano e que vem se revelando como um dos melhores jogadores da posição no Campeonato. Mesmo com esta ausência, Cavalo não abrirá mão da presença de três volantes no próximo jogo. "A marcação tem se apresentado como um grande diferencial a nosso favor", analisa, garantindo que Juliano e Marcos Basílio, que cumpriram suspensão automática na última partida, se mantém como titulares para a estratégia defensiva que pretende implantar no jogo do próximo fim de semana.