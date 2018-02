Avaí vai manter o time no Canindé Voltar ao G-8, grupo onde estarão as oito melhores equipes que disputarão as finais do Campeonato Brasileiro da Série B ao término da fase classificatória, é o desejo do Avaí, nesta terça-feira à noite, ao enfrentar a Portuguesa, no estádio do Canindé. E a estratégia para consolidar o feito está associada na manutenção do mesmo time que derrotou o Marília por 1 a 0, na sua última apresentação no torneio. O time catarinense é o 11º colocado na competição com 11 pontos. O técnico Marcos Paquetá lança sua equipe com apenas uma exceção. O atacante Joélson retorna à equipe, no lugar de Silvinho, por mérito às boas atuações anteriores ao cumprimento de suspensão automática. "Temos o respeito pela Portuguesa, mas nosso desejo de vencer será ainda maior", assegura o atacante. O lateral-esquerdo Badé vê a partida como muito especial. Pela primeira vez na carreira enfrentará sua ex-equipe.