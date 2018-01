Avaí vence Bahia e sobe na Série B Com Carlos Amadeu como técnico interino, o Bahia voltou a dar vexame no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira à noite, na abertura da 14.ª rodada. Mesmo jogando na Fonte Nova, o time da casa perdeu para o Avaí por 3 a 0, acumulando sua quarta derrota consecutiva. Os baianos, que buscavam a reabilitação, se deram melhor com o Vitória, que empatou com o Gama por 1 a 1, no Distrito Federal. Outra vez desencontrado, o Bahia se entregou ainda no primeiro tempo, com gols de Fábio Oliveira, aos 6 e aos 8, e Fabinho, aos 39 minutos. No segundo tempo, o Avaí perdeu Rogério Prateat expulso, e depois tratou de se defender. Com a terceira vitória seguida, o time catarinense sobe provisoriamente para a terceira posição, com 22 pontos. O Bahia continua em 18.º lugar, com 15 pontos. No Estádio Bezerrão, o Gama apenas empatou com o Vitória, por 1 a 1. Maia, aos 40 minutos do primeiro tempo, fez para o time da casa, com Leandro Domingues empatando aos 28 minutos da etapa final. O Gama, com 12 pontos, ainda é o lanterna (22.º). O Vitória, com 20 pontos, permanece em nono lugar.