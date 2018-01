Avaí vence e assume liderança da Série B O Avaí assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Paulista, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, na abertura da nona rodada. O time catarinense soma agora 16 pontos, um a mais que Náutico e Sport Recife. O Paulista continua com 13 pontos, em nono lugar. O grande mérito do Avaí foi neutralizar as principais jogadas ofensivas do Paulista centralizadas no perigoso Izaías. Nenhum dos times criou chances reais no primeiro tempo. No intervalo o experiente técnico Lula Pereira tirou Marco Túlio para a entrada do rápido Marcelinho. E deu sorte porque o próprio Marcelinho, com um voleio, ao estilo Bebeto da seleção brasileira, abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. O técnico Zetti ainda tentou dar mais movimentação ao Paulista promovendo várias alterações, mas não conseguiu superar o bloqueio defensivo do adversário. Gol de mão salvador - Joinville e Londrina empataram, por 1 a 1, no estádio Ernesto Sobrinho, em Santa Catarina. O time visitante jogou com 10 jogadores desde os 12 minutos do primeiro tempo, quando Jamur foi expulso. E também saiu na frente aos 43 minutos com um desvio de cabeça de Anderson Lobão. O empate do Joinville saiu aos 23 minutos e de forma irregular. Após o cruzamento, o zagueiro Vágner subiu com o goleiro e desviou a bola com a mão, ?a la Maradona?. O Joinville passou a somar oito pontos, mas permanece na 21ª posição, enquanto o Londrina tem 12 pontos e continua em 12º lugar. Ficha Técnica Paulista - Rafael; Lucas (Maurício), Danilo, Asprilla e Luis Paulo; Umberto, Alexandre Silva, Amaral e Canindé (Marcos Túlio); Izaías e Luís Gustavo (Davi). Técnico: Zetti. Avaí-SC - Gustavo; Sérgio Gomes, Marcão, Max Sandro e Fábio Vidal; Alexandre Silva, Marquinhos Rosa, Mazinho e Paulinho Carioca (Arnaldo); Marco Túlio (Marcelinho) e Brener (Paulinho Capixaba). Técnico: Lula Pereira. Gol: Marcelinho aos 5 minutos do 2º tempo. Árbitro: Wagner dos Santos Rosa (RJ). Cartão amarelo: Izaias, Maurício, Brener, Alexandre Silva, Sérgio Gomes, Paulinho Carioca e Mazinho. Renda e público: não divulgados. Local: Estádio "Jaime Cintra" (Jundiaí/SP). classificação