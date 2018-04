Avaí vence Flamengo e entra no G-4 do Brasileirão

O Avaí conseguiu um expressivo triunfo neste domingo ao derrotar o Flamengo por 3 a 0, em Florianópolis, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense, além de vencer pela primeira vez os cariocas na história, também ingressou no grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

A boa campanha é resultado de uma arrancada na competição. O time está há 11 jogos invicto, com oito vitórias e três empates. O Avaí ocupa a quarta posição no Brasileirão com 34 pontos. Já o Flamengo, com 27 pontos, está na zona intermediária.

O Avaí não deixou o Flamengo respirar nos primeiros minutos. Impôs ritmo forte logo na no início e teve sucesso na sua estratégia. O primeiro gol saiu aos oito minutos. Em cobrança ensaiada de escanteio, Marquinhos rolou para Muriqui cruzar rasteiro na grande área. O ala Luis Ricardo desviou na frente da defesa fazendo a bola entrar. O gol desconcertou o Flamengo que, jogando sem oito titulares, ainda perdeu o lateral Everton Silva aos 13 minutos do primeiro tempo, lesionado.

O time carioca conseguiu ter um pouco mais de posse de bola a partir dos 20 minutos, mas foi traído, aos 30, por uma jogada individual de Léo Gago. O volante carregou até a entrada da área e arriscou um chute potente de perna direita. A bola desviou em Everton e entrou no canto: 2 a 0. Em desvantagem, o Flamengo se limitou a defender, envolvido pela equipe catarinense, em um final de primeiro tempo com muitas faltas e poucos lances perigosos.

No segundo tempo, o Flamengo voltou um pouco mais organizado e tocando melhor a bola. Porém, o atacante Adriano pouco foi acionado. Embora se movimentando bem, foi contido pela forte marcação e, sem receber passes de qualidade, deu pouco trabalho.

Sem o meia Willians, expulso aos 25 minutos, o Flamengo caiu de rendimento. E o terceiro gol do Avaí saiu aos 32 minutos, quando Fabinho Capixaba recebeu uma bela assistência de Muriqui. O lateral invadiu a área e chutou no canto de Bruno. A partir do terceiro gol, o Flamengo apenas se segurou na defesa.

O Avaí volta a jogar no próximo sábado, contra o Coritiba, na capital paranaense. O Flamengo, no mesmo dia, recebe o Santo André, no Maracanã.

AVAÍ 3 X 0 FLAMENGO

Avaí - Eduardo Martini; Augusto, Rafael (Roberto) e Emerson; Luiz Ricardo (Caio), Ferdinando, Léo Gago, Marquinhos Santos, Muriqui e Eltinho; William (Fabinho Capixaba). Técnico: Silas

Flamengo - Bruno; Everton Silva (Rafael Gallardo), Wellinton, Ronaldo Angelim e Rômulo (Camacho); Éverton, Lenon, Willians e Zé Roberto; Adriano e Denis Marques (Alex Cruz). Técnico: Andrade

Gols - Luis Ricardo, aos 8, e Léo Gago, aos 30 minutos do primeiro tempo; Fabinho Capixaba, aos 32 minutos do segundo tempo

Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Cartões amarelos - Ferdinando, Eltinho, Léo Gago, Émerson (Avaí); Willians, Zé Roberto, Lenon, Wellinton e Adriano (Flamengo)

Cartões vermelhos - Willians (Flamengo)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)