Avaí vence, garante seu retorno à elite e tira Londrina da briga pelo acesso

O Avaí está de volta à elite do futebol brasileiro. O time catarinense confirmou a vaga na tarde deste sábado ao derrotar o Londrina pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio do Café, pela penúltima rodada da Série B. A equipe paranaense não tem mais chances de subir.

Com o resultado, o Avaí confirmou a boa fase e foi para os 65 pontos, na vice-liderança. O Atlético Goianiense, campeão antecipado, é o outro time confirmado na Série A. O Londrina, por sua vez, estacionou nos 57 pontos e deu adeus à briga pelo acesso.

No duelo direto pelo G4 da Série B, o Londrina começou o primeiro tempo em cima e criou uma boa oportunidade logo aos três minutos. Zé Rafael recebeu na entrada da área e chutou rente à trave. O Avaí apostou, neste início de jogo, no contra-ataque, tentando surpreender o adversário.

O time da casa encurralou o rival na defesa e seguiu pressionando. Em cobrança de falta de Matheus, Renan saiu para fazer grande defesa. Na sequência, foi a vez de Itamar chegar com perigo. O atacante recebeu pelo passe de Zé Rafael, mas também parou no goleiro paranaense.

O time catarinense só acordou no final, quando saiu em busca do gol. Aos 49 minutos, Capa cruzou na cabeça de Diego Jardel, que mandou a bola caprichosamente na trave. Marcelo Rangel só torceu para a bola não entrar.

No segundo tempo, o panorama do jogo mudou. O Avaí avançou sua marcação e abriu o marcador logo aos quatro minutos. Capa fez fila na defesa da casa e deixou Diego Jardel na cara do gol. O meia chutou no ângulo de Marcelo Rangel, 1 a 0.

Na frente do placar, o time catarinense recuou e começou a segurar os principais avanços do Londrina, que tentou sair com tudo em busca do empate, mas não conseguiu passar pela forte marcação do adversário.

Na última rodada, o Avaí encontra o Brasil de Pelotas no sábado, às 17h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). No mesmo dia e horário, o Londrina visita o Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 0 X 1 AVAÍ

LONDRINA - Marcelo Rangel; Lucas Ramon, Marcondes, Matheus e Léo; França (Rondinelly), Germano, Rafael Gava e Zé Rafael (Netinho); Safira e Itamar (Bruno Batata). Técnico: Claudio Tencati.

AVAÍ - Renan; Alemão, Fábio Sanches, Betão e Luan; Capa, Renato, João Filipe (Judson) e Diego Jardel; Marquinhos (Vitor) e Rômulo (João Paulo). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Diego Jardel, aos quatro minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Devarly Lira do Rosário (ES).

CARTÕES AMARELOS - Itamar e França (Londrina); João Felipe (Avaí)

RENDA - R$ 144.440,00.

PÚBLICO - 11.403 torcedores.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).