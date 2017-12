Avaí vence Mogi e é líder da Série B O Avaí assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite, ao vencer o Mogi Mirim, fora de casa, por 2 a 1. O time catarinense chegou aos sete pontos ganhos e pode permanecer na liderança caso o Santa Cruz perca para o América-RN, neste sábado, às 16 horas. O Mogi tem apenas 1 ponto e ocupa a 18ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento. O Mogi pressionou mais no início da partida, mas não conseguiu transpor o forte esquema defensivo armado pelo técnico do Avaí-SC, Marcos Paquetá, que foi campeão mundial com a seleção brasileira nas categorias sub-17 e sub-20 no ano passado. A grande oportunidade foi aos 23 minutos, quando Gilson Batata recebeu a bola dentro da área e, de frente para o gol, chutou cruzado para fora. Na seqüência, o goleiro Gilberto cobrou tiro de meta, a bola subiu, foi dividida no meio-de-campo de cabeça, Carlos Alberto tentou afastar, mas furou. Paulinho, que havia acabado de entrar no lugar de Éder (sentiu dores na coxa esquerda), arrancou e tocou por cima do goleiro Edervan. O Mogi sentiu o gol e começou a atacar desesperadamente, com chutes de fora da área ou jogadas individuais. No segundo tempo as atuações se repetiram e o Mogi continuou errando gols. O Avaí não e, em uma cobrança de falta aos 20 minutos, ampliou a vantagem com Marcelo Teixeira. A barreira abriu e enganou o goleiro Edervan. O Mogi descontou 12 minutos depois. Marcinho bateu falta da intermediária direita e Vandinho cabeceou a bola, que entrou no canto esquerdo de Gilberto. O empate não veio devido à inconsistência e falta de entrosamento dos jogadores da casa, que tentavam resolver sozinhos e acabavam perdendo a bola. No final do jogo até o goleiro Edervan arriscou uma subida à área adversária, mas não obteve sucesso. Os dois times voltam a campo na próxima semana. O Avaí recebe o Sport, na próxima sexta-feira, às 20h30. Dia 15, o Mogi Mirim viaja até Jundiaí para enfrentar o Paulista, às 16 horas.