Avaí vence o Marília por 1 a 0 O Avaí encerrou, nesta terça-feira, o jejum de vitórias e depois de quatro apresentações irregulares (três derrotas e um empate), venceu o Marília, por 1 a 0, na Ressacada, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado fez o Avaí subir oito posições na tabela de classificação, hoje em nono lugar, com 11 pontos. Já o time paulista se mantém ameaçado pelo rebaixamento, em 17º lugar. Comprometido com o fim da má fase, o Avaí deu as cartas da partida no primeiro tempo. Com algumas dificuldades até os 15 minutos iniciais, o time catarinense foi aos poucos tomando as ações com relativo perigo à defesa do Marília. Aproveitando-se do jogo aberto, o Avaí apostou nas jogadas pela linha de fundo e abriu vantagem aos 24 minutos numa jogada ensaiada sucedida por uma cobrança de escanteio. O lateral Luizinho Neto ajeitou para o zagueiro Téio chutar rasteiro e vencer o bom goleiro Marcelo Cruz. A vontade do time avaiano no restante do período foi constante, assim como as chances desperdiçadas. Uma delas, aos 32, o atacante Silvinho chutou bem próximo à trave adversária. O atacante Maurílio, aos 33, pegou um rebote, mas não teve a tranqüilidade necessária para empatar. O atacante Evando, aos 36, respondeu à ofensiva dos paulistas com chute que tirou palmas da torcida. Valente, o Marília não se intimidou à empolgação avaiana no restante do período. No segundo tempo o Avaí manteve a pegada, mas só até os 18 minutos, quando com um homem a mais (Leandro Ávila foi expulso) deixou-se envolver pela voluntariedade e valentia adversária. Repetindo erros de passes, o time catarinense demonstrou um certo descontrole da situação. Com algumas alterações de ordem tática, suportou bem a impetuosidade do Marília. Os seis minutos finais foram repletos de lances emocionantes, período de jogo que os goleiros foram os principais destaques. Aos 39, o Avaí fez a bola quicar sobre a risca da trave de Marcelo Cruz. O Marília respondeu aos 41 fazendo Adinam efetuar uma defesa brilhante e, na saída de bola, um contra-ataque avaiano fez Marcelo Cruz fazer um milagre para evitar o segundo gol catarinense. Aos 43, foi a vez de Anderson Lobão desperdiçar uma grande chance com a intervenção de Adinam.