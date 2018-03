Avai vence Santo André e também lidera O Avaí assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao lado de Fortaleza e Náutico, na noite desta terça-feira, ao derrotar o Santo André em Florianópolis, por 3 a 1. O jogo esteve equilibrado até quase o final da primeira etapa, quando o time da casa abriu a contagem com gol do zagueiro Marcelo Tavares, aos 36 minutos. No segundo tempo, o Avaí ampliou para 2 a 0, com gol de Paulinho. Aos 38 fez 3 a 0 com Paulista. O Santo André só conseguiu descontar aos 45 minutos, num gol de pênalti de Barbieri. Com esse resultado, o time catarinense chega aos 4 pontos ganhos, mesmo número do Fortaleza - que empatou com o Brasiliense por 1 a 1- e Naútico, que goleou o Londrina por 5 a 0.