Avaí vence União São João com 2 pênaltis O Avaí conseguiu se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o União São João por 2 a 1, neste sábado à noite, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Os dois gols da vitória do time catarinense foram marcados de pênalti, ambos por Brenner, provocando a quinta derrota consecutiva da equipe de Araras, a lanterna da competição. Nem a estréia do técnico Luiz Carlos Cruz foi suficiente para evitar a nova derrota do União São João. O time ainda mostrou muita disposição, mas foi bastante pressionado pelo Avaí, que saiu na frente após a penalidade máxima cometida por Diguinho sobre Oliveira. Na cobrança, Brenner converteu aos 34 minutos. O União ainda empatou aos sete minutos do segundo tempo, com Wellington, mas não suportou a pressão e sofreu o segundo gol, de novo num pênalti. Outra vez Oliveira foi derrubado dentro da grande área, agora por Wellington. Aos 22 minutos, Brener converteu: 2 a 1. Pela sexta rodada, no próximo sábado, às 16 horas, o União São João receberá o Caxias-RS, enquanto o Avaí-SCvai até Brasília para enfrentar o Gama-DF.