Avaí visita a Ponte Preta para se distanciar da zona da degola

O Avaí visita a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 18.ª rodada, preocupado em se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time catarinense vem de uma vitória sobre o Fluminense, mas ocupa a 16.ª colocação com 20 pontos.

A principal dúvida na equipe é a presença do meia Marquinhos. O jogador voltou recentemente de lesão no joelho e o técnico Gilson Kleina cogita escalá-lo apenas uma vez por semana. Como atuou no último sábado, é provável que fique de fora nesta quinta-feira.

"Entendo que a gente tem que administrar o Marquinhos, ele passa a ser um atleta especial. Se a gente usar quinta e domingo, pode ter o desgaste novamente, mas o primeiro feedback tem que ser dele. É um jogador importante", comentou Gilson Kleina.

Caso o meia seja poupado, o treinador tem como opções Renan Oliveira e o recém-contratado Néstor Camacho. O desfalque certo para a partida é o atacante Romulo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Anderson Lopes, que voltou de lesão e ficou no banco de reservas contra o Fluminense, deve ser o substituto.