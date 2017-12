Avaí vive dilema por esquema tático O dilema do Avaí entre lançar um time ofensivo, armado no esquema tático 4-3-3 (com três atacantes), ou com uma formação mais defensiva (4-4-2), com a adoção de pelo menos três volantes no meio campo, ficou evidenciado no primeiro dia de treinos comandados pelo técnico Roberto Cavalo. "Treinamos pela manhã com três atacantes e o time se mostrou muito ofensivo, porém ficou um pouco aberto no meio-de-campo. O Bahia tem jogadores velozes que vão precisar de uma marcação especial", comentou Cavalo, referindo-se aos meias Renato e Robert e ainda os atacantes baianos Rena e Neto Potiguar. A estratégia tática do time do Avaí, que no próximo sábado cumpre a decisiva partida diante do Bahia, pela penúltima rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, só será definida na próxima quinta-feira, segundo o treinador. Suas dúvidas estão associadas à lesão do principal marcador do time, o volante Marquinhos. Há uma semana, ele se mantém em tratamento para se curar de uma contusão no joelho. Cavalo ainda não decidiu entre Juliano ou Jardel para substituir Naílton (suspenso) na zaga e por Edilson ou Luizinho Neto para ocupar a lateral-direita.