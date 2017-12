Aval médico libera Ronaldinho ao Barcelona O meia Ronaldinho Gaúcho deve receber alta médica nesta quarta-feira, informou hoje o Dr. Jordi Ardevol, responsável pelos serviços médicos do Barcelona. Assim, tudo indica que o brasileiro já terá condições de jogo para enfrentar o Espanyol, sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. ?Tenho muita vontade de jogar e se o médico me deixar, quero ir pro jogo?, disse. Se depender do prognóstico médico, Ronaldinho vai estar em campo no fim de semana. ?A última ecografia, realizada na noite de ontem, demonstra uma correta resolução da lesão muscular. É previsível a alta médica para amanhã?, diz o comunicado. Ronaldinho sofreu uma ruptura de cinco centímetros no bíceps femural da perna direita, no último dia 9, na partida contra o Bétis. A previsão inicial era de que ficaria ?de molho? entre 4 e 6 semanas. Até sábado terá completado um total de cinco.