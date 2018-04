Ávalos deve voltar ao time do Santos Com a suspensão de André Luís, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá promover a volta do zagueiro Ávalos à equipe para o jogo deste domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O jogador havia saído do time depois de se envolver num incidente de trânsito em Guarujá, quando foi flagrado dirigindo na contra-mão, com a carteira de habilitação vencida e desacatou o policial militar que fez a abordagem. A escolha surpreendeu, pois era esperada a escalação de Domingos na vaga de André Luís. Para substituir o volante Fabinho, outro suspenso, o treinador optou por Bóvio no coletivo de ontem, mas ele não descartou a escalação de Zé Elias. Luxemburgo comentou que escalou Zé Elias no jogo contra o Paraná para sentir como o jogador estava, mas não gostou do que viu e já conversou com o atleta. "Ele estava fora do Brasil havia muito tempo e se adaptou ao jogo lá de fora". Mas revelou que se precisar do volante no jogo contra o Cruzeiro, vai colocar em campo. "Mesmo fora de forma, porque não dá para esperar e temos de avançar um pouquinho". Ele entende que, com sua experiência, Zé Elias pode superar a dificuldade de adaptação, a falta de condicionamento físico e técnico. O treinador também não gostou do treinamento de ontem e chegou a parar o coletivo para exigir maior empenho dos jogadores. "Não foi uma semana boa. Acho que essa mudança na inscrição da Sul-Americana mexeu com a cabeça deles".