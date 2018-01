Avião com Ronaldinho sofre pane O avião particular no qual o brasileiro Ronaldinho Gaúcho viajava de volta a Barcelona, junto com alguns parentes, teve de voltar ao aeroporto de Zurique por causa de problemas mecânicos. Devido ao imprevisto, o jogador do Barcelona, que recebeu pelo segundo ano consecutivo o prêmio de melhor jogador do ano da Fifa, passará a noite na cidade. Terça-feira cedo, Ronaldinho tentará retornar a Barcelona, onde sua equipe jogará à noite contra o Celta em jogo da 17ª rodada do Campeonato Espanhol.