Avião com tricampeões pousa em Cumbica O avião trazendo os jogadores tricampeões mundiais do São Paulo pousou há poucos instantes em Cumbica. Os atletas irão desembarcar numa área diferente dos demais passageiros do vôo de Frankfurt, na Alemanha. Eles irão aparecer em uma área externa, que dá acesso à torre de controle, no mesmo local onde estão pelo menos três mil torcedores, para que não haja tumulto na área usada pelos demais passageiros no desembarque. Os jogadores farão ainda hoje um desfile triunfal pelas ruas da Capital, passarão pela Prefeitura e Palácio do Governo para serem condecorados pelo prefeito José Serra e pelo governador Geraldo Alckmin e recepcionarão a torcida no estádio do Morumbi, em cuja fachada foi pintado "Tricampeão Mundial de Interclubes".