Avião de Rui Costa faz pouso forçado O avião particular que transportava o jogador português Rui Costa (Milan) e sua família foi obrigado a realizar um pouso forçado nesta terça-feira no aeroporto de Milan-Malpensa. Segundo informa a agência Ansa, a aeronave se preparava para o pouso, quando o piloto informou à torre de controle do aeroporto que estava tendo problemas com o trem de aterrissagem. Os bombeiros foram chamados e espalharam espuma na pista para evitar incêndio. Em seguida, o avião - que transportava oito pessoas, seis adultos e duas crianças, além dos três integrantes da tripulação - pousou de barriga. Ninguém se feriu. O aeroporto ficou interditado por 1 hora. O jogador voltava de um curto período de férias no balneário de Sharm el Sheik, no Egito.