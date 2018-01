Avião do Boca faz pouso forçado O avião que transportava a equipe do Boca Juniors de Buenos Aires para Quito, no Equador, para a partida desta quarta-feira contra o Emelec, pela Libertadores da América, foi obrigado a fazer um pouso de emergência na cidade de Córdoba, região central da Argentina, por causa de uma ameaça de bomba. Até pouco antes das 14h30, a brigada antibomba da polícia de Córdoba ainda fazia uma vistoria da aeronave.