Avião do Lyon faz pouso de emergência O avião que transportava a equipe francesa do Olympique de Lyon de volta para casa depois da vitória por 2 a 0 sobre Auxerre pelo campeonato nacional, foi obrigado a fazer um pouso forçado cidade de Bron, no Centro-Oeste do país, metade do percurso. A assessoria de comunicação do clube não deu detalhes sobre o incidente. No comunicado distribuído à imprensa, a direção informa que nenhum dos 23 passageiros à bordo ficou ferido. O clube diz que houve apenas danos materiais e que o problema ocorreu "por razões ainda não determinadas". O avião ATR-42 da companhia Airlinair teve "uma aterrissagem muito violenta que provocou significativos danos materiais ao avião", acrescentou o clube, que pediu à companhia aérea "um relatório detalhado sobre as circunstâncias e sobre a origem deste incidente". De acordo com as informações da imprensa francesa, quando o aparelho aterrissava por volta das 01h (20h de Brasília), o trem de aterrissagem afundou e um dos pneus explodiu com o impactocom o solo. Testemunhas viram chamas e os bombeiros conseguiram intervir muito rapidamente. FRED - O porta-voz do Lyon confirmou que continuam as negociações com o atacante brasileiro Fred, do Cruzeiro. A diretoria do clube francês não quis dar detalhes sobre as negociações. Fred chegou ontem a Lyon acompanhado do seu agente e de um diretor do Cruzeiro.