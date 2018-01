Ayala incomodado com boa fase do Brasil A grande fase do Brasil incomoda o zagueiro argentino Ayala. ?É duro ver que nosso maior rival está tão bem, ainda mais que também temos jogadores de muita qualidade. Mas os brasileiros têm méritos pelo momento que vivem.? Ayala operou o joelho direito há 15 dias e deve voltar a jogar só em março. ?Não vou me precipitar. Há tempo até o Mundial.?