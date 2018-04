Ayrton alerta Palmeiras para contra-ataques do ASA

MACEIÓ - O Palmeiras enfrenta o ASA nesta terça-feira, às 21h50, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com uma preocupação clara: o contra-ataque. Pelo menos foi o que disse o lateral-direito Ayrton, que admitiu esperar um adversário agressivo, aproveitando-se do apoio da torcida no estádio Coaracy Fonseca.

"Vimos o primeiro jogo deles (empate por 1 a 1 com o Paysandu, fora de casa) e os jogadores deles são rápidos. Temos que tomar cuidado e não dar contra-ataques. Eles vão jogar para cima, em busca da vitória em casa, então temos que entrar com inteligência e com vontade para fazer por merecer", declarou.

Ayrton pediu que o Palmeiras mostre a mesma determinação da estreia, quando venceu o Atlético-GO por 1 a 0, no sábado. O lateral apontou que esse é o primeiro passo para uma atuação mais convincente da equipe. "Se a gente não correr e não demonstrar determinação, eles sabem jogar no campo deles e é complicado."