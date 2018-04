Ayrton diz que Palmeiras está preocupado com a rapidez do Tijuana

SÃO PAULO - O lateral Ayrton fez um alerta nesta sexta-feira para que o Palmeiras não seja surpreendido pela velocidade do Tijuana, rival do time brasileiro nesta terça-feira, no jogo da volta pela fase de oitavas de final da Copa Libertadores. "O Tijuana tem um time rápido. Temos de ser da mesma maneira. Temos de agredir e atacar mais", pregou o lateral, que não ficou satisfeito com a atuação palmeirense no empate sem gols, no jogo de ida, no México. "Conseguimos um bom resultado, mas não foi excelente. Se não fizermos por merecer, vamos jogar tudo por água abaixo".

Para evitar a decepção, Ayrton conta com o apoio da torcida no Pacaembu. "Quando você entra no estádio e vê a torcida apoiando, você tira fôlego de onde não tem, como foi contra o Libertad (do Paraguai). A torcida vai ajudar apoiando do início ao fim."

O jogo será no Pacaembu. O torcedor palmeirense já comprou antecipadamente 23 mil ingressos de um total de 37 mil. O jogo na terça-feira está marcado para as 22h.