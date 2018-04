Ayrton e Igor Julião voltam e treinam no Fluminense

Um dia após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca com a derrota por 1 a 0 para o Botafogo em Volta Redonda, o elenco do Fluminense se reapresentou na manhã desta segunda-feira nas Laranjeiras com duas novidades: os laterais Ayrton e Igor Julião, que estavam fora do clube.

O lateral-esquerdo Ayrton, de apenas 18 anos, estava no Madureira, onde disputou o último Campeonato Carioca, e agora voltou a ser emprestado ao Fluminense. Já Igor Julião defendeu a Ferroviária no Paulistão, sendo titular do time de Araraquara durante a competição.

Agora ambos vivem a expectativa de serem aproveitados pelo técnico Levir Culpi na sequência da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, eles participaram de um trabalho tático ao lado dos jogadores que não atuaram durante os 90 minutos no clássico com o Botafogo.

Já os jogadores que disputaram o jogo inteiro fizeram um trabalho regenerativo, sob supervisão dos preparadores físicos Rodolfo Mehl e Jefferson Souza. Eles realizaram um treino físico na academia, seguido de uma corrida leve no campo.

Na noite de segunda-feira, o elenco participa da festa de premiação da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio, vencida pelo Fluminense na última quarta-feira. A terça-feira será de folga para o grupo, que se reapresenta na tarde de quarta nas Laranjeiras.

Fora do Carioca, o Fluminense aguarda a CBF definir as datas dos confrontos com a Ferroviária pela segunda fase da Copa do Brasil. Já a estreia no Brasileirão vai ser diante do América Mineiro, fora de casa, no fim de semana dos dias 14 e 15 de maio.