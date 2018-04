Azarões lideram Paulista da Série A-2 Dois azarões lideram o Campeonato Paulista da Série A-2: Flamengo de Guarulhos e Rio Preto que somaram suas segundas vitórias, na segunda rodada, disputada neste domingo à tarde. Os dois times têm seis pontos cada. O Flamengo aproveitou a chance de atuar em casa para vencer a Paraguaçuense por 3 a 0, com gols de Éverton, André Pinto e Dimas, todos no segundo tempo. O Rio Preto fez mais bonito ainda ao vencer o clássico com o Araçatuba, por 2 a 1. Manoel Oliveira, cobrando pênalti, abriu para o Rio Preto, que sofreu o empate com gol de Renan já na etapa final. Mas Caio, aos 44 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do líder. Um dos jogos mais esperados da rodada terminou empatado, em Bragança Paulista, por 1 a 1, entre Bragantino e Marília. O time da casa saiu na frente com Alex aos 23 minutos do primeiro tempo, mas o Marília, que estreou o meia Palhinha, ex-São Paulo, empatou com Nei Bala aos dois minutos do segundo tempo. Os dois times somam quatro pontos, mesmo número do Comercial, que sábado à tarde, venceu o Atlético Sorocaba, por 2 a 1, em Ribeirão Preto. A Francana somou seu segundo ponto ao empatar com o Nacional, por 2 a 2, em Franca. Deivid e Daniel anotaram para o time da casa, enquanto Rogério e Adenir marcaram para o Nacional, que tem um ponto. O Olímpia somou seus três primeiros pontos ao vencer o Mirassol, por 1 a 0, mas contou com um dose exagerada de sorte porque marcou seu gol aos 48 minutos do segundo tempo, com Alex. A estréia do Bandeirante aconteceu em Sorocaba diante do São Bento no justo empate sem gols, com ambos marcando seus primeiros pontos. Quem não conseguiu estrear foi o São José que chegou a atuar apenas alguns minutos diante do Sãocarlense, mas o jogo teve que ser cancelado devido as fortes chuvas que caíram em São José dos Campos. Confira os resultados - Bragantino 1 X 1 Marília, Araçatuba 1 X 2 Rio Preto, Flamengo 3 X 0 Paraguaçuense, Francana 2 X 2 Nacional, Olímpia 1 X 0 Mirassol, São Bento 0 X 0 Bandeirante, São José X Sãocarlense (cancelado)e Comercial 2 X 1 Atlético Sorocaba. Confira a classificação da Série A-2: 1) Flamengo e Rio Preto - 6 pontos 3) Bragantino, Marília e Comercial - 4 pontos 6) Olímpia e Paraguaçuense - 3 pontos 8) Francana - 2 pontos 9) Bandeirante, Sãocarlense, Nacional, Mirassol, São Bento - 1 ponto 14) São José, Araçatuba e Atlético Sorocaba - zero ponto.