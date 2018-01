Azulão e Guarani: pela reabilitação O São Caetano busca a reabilitação no Torneio Rio-São Paulo contra o Guarani, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Anacleto Campanella. O técnico Jair Picerni quer pressão total sobre o rival, na tentativa de resolver logo o jogo e fazer a torcida esquecer as derrotas para Portuguesa e Palmeiras, ambas por 2 a 0. Em três rodadas, o Azulão somou apenas 3 pontos (venceu o Etti Jundiaí). Daniel segue com a seleção brasileira para a Arábia Saudita e não deve jogar. Assim, Serginho seria mantido na defesa, ao lado de Dininho. O Guarani, com 4 pontos - perdeu do São Paulo na última rodada -, também busca a reabilitação. O técnico Zé Mário continua a dar moral aos jogadores. Só assim, acredita, será possível segurar o São Caetano no ABC. O volante Caio, contundido, será substituído por Sangaletti. Na ala-esquerda, o atacante Léo entra no lugar de Jadílson. Na lateral-esquerda, Aderaldo substitui Gláuber.