Azulão pega um Coritiba em desespero Para tentar deixar a zona de rebaixamento - está em 21º lugar -, o Coritiba terá o reforço do atacante Aristizabal hoje, às 16 horas, contra o São Caetano, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O colombiano, fora dos campos há mais de um mês, recuperou-se de contusão e junta-se a Luiz Mário e Tuta na linha de frente. Boa notícia para um time que não marca gols há quatro partidas. Quem também teve o retorno confirmado pelo técnico Antônio Lopes é o lateral-esquerdo Adriano, outro ídolo dos torcedores. O volante Roberto Brum, que havia se desentendido com Lopes, foi reintegrado e deve estrear no campeonato. O São Caetano tenta manter a costumeira regularidade. A situação do time paulista é confortável porque soma 14 pontos, segue de perto os líderes e tem um jogo a menos. E o campeão paulista parece determinado a buscar mais pontos fora de casa como já ocorreu na última rodada, quando venceu o Grêmio por 2 a 1, no Estádio Olímpico. Apesar de ter duas mudanças forçadas, o Azulão não vai alterar o esquema 4-4-2, onde aparece mais a marcação. Ceará entrará na lateral direita no lugar de Anderson Lima, suspenso, e Márcio Alexandre será o lateral-esquerdo na vaga de Triguinho, também suspenso. A eliminação do time na Libertadores causou, em princípio, decepção. Por outro lado, abriu espaço para que o São Caetano possa se concentrar apenas em uma competição. Na semana passada o elenco ficou isolado numa estância, em Jarinu, reforçando o trabalho físico. Nos últimos dias, Muricy Ramalho pôde aprimorar o esquema tático e testar jogadas nos coletivos. "Nos próximos jogos nosso time vai mostrar mais fôlego e poderá apresentar algumas jogadas diferentes, mesmo porque os adversários estão de olho na gente."