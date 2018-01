B1: Ferroviária vence o Palmeiras B Abrindo a rodada deste domingo, a Ferroviária venceu o Palmeiras B por 1 a 0, no Parque Antarctica, em partida válida pelo Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão estadual. O time de Araraquara, que já foi uma das principais forças do interior paulista, volta a ter chances de brigar pelo acesso, agora com 35 pontos ganhos. O Palmeiras B tem 46 e está na terceira posição. Na partida deste domingo, as duas equipes mostraram uma forte marcação, o que resultou em poucos lances de emoção. O único gol da partida saiu aos 30 minutos do segundo tempo, quando o atacante Grafite aproveitou de cabeça o cruzamento de Carlos Alberto. No sábado, o Mauaense venceu o Lemense por 2 a 0. Os outros cinco jogos da rodada serão disputados neste domingo à tarde.