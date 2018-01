B1: Lanterna Guarulhos pega o Guapira O Guarulhos, lanterna da Série B1 do Campeonato Paulista, joga neste sábado contra o Guapira fora de casa tentando quebrar um incômodo jejum: há três jogos o time não sabe o que é vencer. Com apenas quatro pontos ganhos em sete jogos, o time da Grande São Paulo está em situação complicada na classificação. Como só 15 times participam da competição, apenas um será rebaixado. No domingo serão realizados os outros sete jogos da oitava rodada: Lemense x Mauaense, EC Osasco x Palestra, Batatais x XV de Caraguatatuba, Ferroviária x Palmeiras-B, Fernandópolis x Sertãozinho e Tupã x Velo Clube.