B1: Sertãozinho enfrenta outro líder O Sertãozinho não terá vida fácil novamente na 12ª rodada da Série B1 do Campeonato Paulista, marcada para esta terça-feira, feriado de 1º de maio. O time do interior paulista, que derrubou o líder EC Osasco por 1 a 0 domingo, enfrenta agora o outro líder, o Palmeiras-B, no Parque Antarctica. Esta é a maior chance do Sertãozinho para chegar à liderança, pois tem 23 pontos contra 24 do adversário. Quem acompanhará esta partida atento é o próprio EC Osasco, que tentará a reabilitação também jogando na capital. Mas o adversário será o Guapira, no estádio do Jaçanã. As duas partidas estão marcadas para às 15 horas, juntamente com os outros jogos da rodada. A exceção é a partida Ferroviária x Fernandópolis, que está marcada para as 16 horas no estádio da Fonte Luminosa em Araraquara. Outros jogos da Rodada: Batatais x Tupã; Guapira x EC Osasco; Mauaense x Barretos; Palestra x Guarulhos; Sertãozinho x Palmeiras-B; Velo Clube x XV de Caraguatatuba e Ferroviária x Fernandópolis.