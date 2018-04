B2: Catanduvense e São Vicente empatam A rodada da Série B2 teve continuidade neste domingo de manhã, com duas partidas. Em Catanduva, Grêmio Catanduvense e São Vicente empataram, por 1 a 1 e seguem juntos na liderança do Grupo 10, com quatro pontos. A terceira posição é do Taboão da Serra, que bateu no sábado por 3 a 1 o Ginásio Pinhalense, lanterna, sem nenhum ponto ganho. No Grupo 9, SEV e Campinas ficaram no 0 a 0 na cidade de Votuporanga. O Campinas segue em segundo com dois pontos, enquanto o SEV tem apenas um e está em último. Assisense e Itararé encerram a rodada as 15 horas, em Assis.