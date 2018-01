B3: Ponte-Sumaré vence Amparo A Ponte Preta-Sumaré venceu o Amparo por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, em Sumaré. Com este resultado, a equipe assumiu a terceira colocação do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B-3, somando 31 pontos. O Joseense é o líder, com 38 pontos. Os gols da Ponte Preta-Sumaré foram marcados por Jorge Luís e Fred, todos na segunda etapa. A partida aconteceu nesta quinta-feira como comemoração do aniversário de Sumaré, que completou nesta quinta-feira 133 anos.