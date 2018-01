B3: três times disputam a liderança Corinthians-B, Pirassununguense e Comercial de Tietê disputam amanhã a liderança pelo Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B-3. As equipes, que dividem a primeira colocação do grupo, com 31 pontos, jogam amanhã pela segunda rodada do returno. O Corinthians e o Comercial de Tietê se confrontam no Parque São Jorge, no jogo dos seis pontos. O Pirassununguense vai a Iracemápolis enfrentar o União, que está na 11ª posição na tabela, com 17 pontos. No Grupo 1, o Joseense segue tranqüilo na liderança isolada e mantém sua campanha invicta. O time de São José dos Campos está com 38 pontos, nove a mais que o vice-líder Paulista de Caieiras. Os dois times se enfrentam em Caieiras. A Ponte Preta-Sumaré, que está na terceira colocação do grupo, com 28 pontos, joga na quinta-feira contra o Amparo, em Sumaré. A partida foi adiada porque na quarta-feira, pelo Paulista Sub-20, Ponte e Guarani fazem o clássico regional na cidade. Confira os jogos desta quarta-feira, às 15 horas: Águas de Lindóia x Osan; Catanduvense x Vocem; Comercial Tietê x Corinthians B; Elosport x Andradina; Gazeta x Montenegro; Grêmio Barueri x Jacareí; Guaçuano x Pinhalense; Iracemapolense x Pirassununguense; Itararé x Prudentino; Paulistano x União do Vale; Ponte Preta B x Amparo; Paulista de Caieiras x Joseense; Suzano x Serra Negra e Tanabi x Ranchariense.