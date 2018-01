Ba-vi marca final da Copa do Nordeste O primeiro jogo da decisão do Campeonato no Nordeste, entre Bahia e Vitória, neste domingo, no Estádio da Fonte Nova, vai parar a capital baiana. As duas equipes fizeram as melhores campanha do torneio e suas torcidas estão motivadíssimas, como se pôde constatar no início da venda dos ingressos, na manhã de sexta-feira: em apenas duas horas, 7.000 bilhetes foram negociados. Com melhor campanha, o Vitória leva a vantagem de jogar por dois resultados iguais e decide o campeonato no seu estádio, o Barradão, no próximo domingo. Mas o técnico Arturzinho rejeita favoritismo de seu time, embora entre em campo com força máxima. Bobô tem problemas para definir o Bahia, pois não contará com dois titulares, o lateral-direito Daniel, convocado para a seleção sub-20, e o veterano zagueiro Marcelo Souza, suspenso. Mantena entra na lateral-direita e o júnior Acioly substituirá Marcelo Souza. No duelo na fase de classificação, o Bahia foi derrotado pelo Vitória por 3 a 0.