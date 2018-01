Ba-Vi traz luta para fugir do rebaixamento Sem chances de conseguir uma vaga para a Copa Libertadores, os dois times baianos fazem o clássico regional neste domingo, no estádio Barradão, pensando em se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, o Bahia é o que está em situação mais complicada. Mas o Vitória, que tem 44, vem de três derrotas seguidas. No Bahia, o técnico Lula Pereira não tem, pela primeira vez desde que chegou ao clube, problemas para escalar o time. O zagueiro Acioly e o lateral-direito Paulinho cumpriram suspensão e estão de volta. Assim, eles devem retornar apesar da boa atuação de Guto e Marcelo Souza na vitória contra o São Paulo. No Vitória, do técnico Lori Sandri, o zagueiro Marcelo Heleno retorna depois de cumprir suspensão. Mas a defesa estará desfalcada do zagueiro Marcos, expulso na derrota para o Fluminense. O centroavante Enilton, contundido, também deve ficar de fora do clássico. No primeiro turno do Brasileiro, deu Bahia. Jogando na Fonte Nova, a equipe ganhou o clássico com o Vitória por 1 a 0.