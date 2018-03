Ba-vi volta a decidir após 4 anos Bahia e Vitória decidirão o Campeonato Baiano em dois jogos, a partir de domingo. É a primeira vez que as duas equipes disputam a final nos últimos quatro anos. Na última, em 2000, o Vitória levou a melhor. O Vitória tem a vantagem de jogar por dois empates por ter feito a melhor campanha do torneio, mas a torcida do Bahia diz que a equipe cresce nas decisões. Para chegar à decisão, o Vitória empatou com a Catuense por 2 a 2, na partida de ida das semifinais, e goleou a mesma equipe por 5 a 0, domingo, no Barradão. Já o Bahia venceu duas vezes o Poções por 1 a 0, a última no domingo, no estádio Fonte Nova. O Bahia não jogou bem, chegou a ser vaiado por alguns torcedores, mas está comemorando a evolução em relação ao campeonato passado, quando ficou na 9ª colocação, perdendo o direito de disputar a Copa do Brasil deste ano. Comandado por Vadão, o Bahia conta com o futebol de veteranos como Galeano e Elivélton para superar o Vitória, que contratou recentemente os pentacampeões Vampeta e Edílson.