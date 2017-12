Bachini é suspenso por nove meses O meia Jonathan Bachini, do Brescia, foi suspenso por nove meses após dar positivo para o consumo de cocaína, em exame antidoping realizado no dia 22 de setembro na partida contra a Lazio pelo Campeonato Italiano. A decisão da Comissão Disciplinar da Federação Italiana de Futebol (FIGC) desta sexta-feira ainda abrandou a pena, que poderia ter sido de até dois anos. Segundo o atleta, a droga estava em uma bebida que aceitou de um desconhecido. Médico - O médico da Juventus, Riccardo Agricola, foi condenado a um ano e dez meses de prisão, além de multa de 2 mil euros, por fraude esportiva em processo aberto há dois anos por suposto uso abusivo e manipulação de remédios no clube italiano no período de 1994 a 1998. O chefe executivo do clube, Antonio Giraudo, também citado no processo, foi considerado inocente.