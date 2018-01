Baderna da torcida prejudica o Estatuto O Estatuto do Torcedor, em vigor desde 15 de maio, não distingue baderneiros daqueles que vão ao estádio só para torcer. O segundo grupo continua à mercê do primeiro, soberano nos estádios paulistas. A reportagem do JT consultou diversos setores que, de forma direta e indireta, vivem o futebol. E todos culpam acima de tudo a falta de educação. Não há Estatuto no planeta que impeça um idiota de arrancar a torneira de um lavatório e arremessá-la na direção de um policial ? como ocorreu no último Corinthians e Santos, no Pacaembu, onde uma dúzia delas viraram armas. Leia mais no Jornal da Tarde