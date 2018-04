Badstuber sofre nova grave lesão e desfalcará Bayern

Badstuber perdeu mais de metade da atual temporada justamente por conta da contusão no joelho, sofrida em dezembro do ano passado, durante um empate com o Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão. Com a nova lesão no local, ele terá que passar por mais uma cirurgia, o que deve aumentar o período de afastamento.

"Obviamente vamos dar a ele todo o tempo do mundo para voltar a ficar em forma. Estamos otimistas. Estou confiante de que ele voltará, mais forte do que nunca", disse o diretor de esporte do clube, Matthias Sammer. O Bayern já não contava com o zagueiro para a decisão da Liga dos Campeões, diante do Borussia, no próximo dia 25, em Wembley.

Além de desfalcar seu clube, Badstuber seguirá afastado da seleção alemã. O jogador, que vinha sendo convocado quando estava em forma, não estará nas próximas partidas da equipe. A Alemanha tem amistosos marcados ainda este ano contra Equador, em maio, Estados Unidos, em junho, e Paraguai, em agosto, além do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.