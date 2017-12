Bagagem do Vasco some durante viagem Além da derrota para o Cruzeiro, domingo, em Mato Grosso do Sul, o Vasco sofreu outro revés em menos de 24 horas: a bagagem do clube, ou seja dezenas de chuteiras, uniformes e bolas oficiais, sumiu no trajeto São Paulo-Rio. A diretoria do clube não soube calcular o prejuízo até o início da noite. E registrou queixa no Aeroporto Santos Dumont.