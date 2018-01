Bagatelle terá telão para são-paulinos A Praça Campo de Bagatelle, na zona Norte de São Paulo, foi mais uma vez o local escolhido pela Prefeitura da cidade para os torcedores fazerem festa por um título. Assim como aconteceu com os corintianos na decisão do Campeonato Brasileiro, os são-paulinos não poderão celebrar na Avenida Paulista, tradicional ponto de comemorações. Assim, a torcida do São Paulo terá à sua disposição, na Praça Campo de Bagatelle, um telão para pode assistir à final do Mundial de Clubes da Fifa, contra o Liverpool, domingo, a partir das 8h20 (horário de Brasília). O local estará aberto logo cedo, às 7h30, e terá uma estrutura especial para os são-paulinos, com trio elétrico e banheiros químicos. Assim como na final do Brasileirão, fogos de artifício e bebida alcoólica estão proibidos. Mas, se o público for igual ao da comemoração dos corintianos, no último dia 4, a festa será pequena. Na ocasião, apenas 1.500 pessoas passaram por lá. A festa promete ser maior na quadra da escola de samba Unidos de São Lucas, na zona Leste de São Paulo, promovida pela torcida organizada Independente. Bandas de reggae e samba vão embalar os torcedores a partir das 22 horas deste sábado, já aquecendo os são-paulinos para o jogo de domingo, que poderá ser visto num telão instalado no local. De acordo com o comandante do Segundo Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo, coronel Luís Serpa, 201 homens, 50 motos e 14 viaturas cuidarão da segurança na Praça Campo de Bagatelle. Outro grupo (138 homens, em 52 motos e 19 viaturas) estará na Avenida Paulista para impedir que os torcedores se desloquem para lá, já que na final da Libertadores, em julho passado, os torcedores são-paulinos invadiram o local e causaram grande confusão, com saques e depredações. A comemoração oficial, no caso da conquista do título, está prevista pela diretoria do São Paulo para acontecer na terça-feira, quando dois caminhões do Corpo de Bombeiros aguardarão o desembarque do time às 5h30, no Aeroporto de Guarulhos, após a viagem de volta do Japão.