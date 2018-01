Baggio evita derrota do Brescia Com dois gols do veterano Roberto Baggio, a equipe do Brescia arrancou hoje um empate em 2 a 2 diante da Fiorentina, na primeira das duas partidas deste sábado, válidas pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Baggio fez seu primeiro gol aos 4 minutos do primeiro tempo. A Fiorentina empatou com Chiesa aos 23. No segundo tempo, aos 19 minutos, Nuno Gomes fez 2 a 1 para a equipe da casa, mas Baggio apareceu de novo. Aos 21 minutos cobrou uma falta na entrada da área com perfeição e empatou a partida. A Fiorentina continua mal no campeonato. Com o empate de hoje, o time chega à sexta rodada consecutiva sem vencer: empatou três e perdeu três. Ainda neste sábado, à noite, o Atalanta enfrenta o Bari. Os outros jogos da rodada serão disputados no domingo.