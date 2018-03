Baggio marca 3 gols e Brescia vence Com três gols do veterano Roberto Baggio, o Brescia derrotou o Lecce por 3 a 0, neste sábado, na abertura da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Um dos gols de Baggio, que tem 34 anos, foi olímpico. No outro jogo de hoje, Bologna e Udinese empataram em 1 a 1. Neste domingo, mais sete partidas completam a rodada do Campeonato Italiano: Inter de Milão x Atalanta, Juventus x Roma, Lazio x Bari, Parma x Napoli, Perugia x Milan, Verona x Fiorentina e Vicenza x Reggina.