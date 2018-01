Baggio sofre operação no joelho O meia italiano Roberto Baggio foi operado nesta segunda-feira dos ligamentos do joelho esquerdo. O jogador de 34 anos volta aos campos apenas no início da temporada de 2002-2003. Com isso, além de desfalcar o Brescia, sua equipe atual, fica definitivamente fora dos planos do técnico Giovanni Trapattoni para defender a Itália na Copa do Mundo.