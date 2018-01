Bagunça marca apresentação no Fla Na reapresentação do Flamengo nesta segunda-feira na sede do clube, na Gávea, zona sul, não havia nenhum reforço e ainda faltaram alguns jogadores. O zagueiro Váldson e o meia Iranildo não apareceram e somente o primeiro telefonou para dar uma justificativa ao técnico Evaristo de Macedo. De acordo com o treinador, Iranildo faz parte dos seus planos para a próxima temporada, mas não deu notícias. Já o atacante Liédson, mesmo com contrato até o dia 31 de dezembro, foi outro que não compareceu no clube. "O Liédson deve estar sendo orientado pelos procuradores. Essa atitude é pior para ele", afirmou Evaristo, frisando que, se fosse o jogador, só deixaria o Flamengo no caso de uma boa compensação financeira. O treinador também anunciou alguns atletas que foram dispensados: os atacantes Caio e Sandro Hiroshi, os meias Evandro, Hugo e Marquinhos, o zagueiro Flávio, o lateral-esquerdo Leandro Eugênio e o goleiro Marcelo Leite. "O mercado do futebol está parado. Tenho acompanhado o noticiário e ninguém está contratando. Por enquanto só reformulações de elenco", afirmou Evaristo.