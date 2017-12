Bagunça no embarque da seleção Sub-23 O embarque da seleção brasileira Sub-23, de Congonhas para São José do Rio Preto, chegou a lembrar uma daquelas típicas excursões estudantis de final de ano. Não só pela juventude de seus passageiros, mas principalmente pela falta de organização da CBF, que não enviou nenhum funcionário para receber os convocados que se apresentaram nesta segunda-feira em São Paulo. Robinho, Paulo Almeida, Alex, Marcinho, Nenê, Thiago Motta e Juninho tiveram de ?perambular? por mais de duas horas no aeroporto, sem saber onde ficar ou para onde deveriam se dirigir até a hora do embarque. Por sorte da CBF, nenhum dos meninos é do tipo estressado. No dia 18, a seleção enfrentará o Santos, na Vila Belmiro. E Robinho prometeu ?pedalar? na frente do zagueiro André Luiz. "Vou pedalar em cima dele, vou zoar o cara", avisou o atacante. Marcinho, que estava ao lado, acrescentou. "E não esqueça de pedalar em cima do tio (Alexandre). Como aquele cara é chato marcando a gente", afirmou o jogador do São Caetano. Robinho ainda disse que não vai poupar a sua equipe. "Sou santista, mas nessa hora vale o profissionalismo. Se tiver que fazer gols contra a minha torcida, espero que ela entenda", explicou. Antes do Santos, a seleção enfrenta o Corinthians, no dia 15, em Rio Preto. Ele foi mais sútil na hora de falar sobre o arquiinimigo. "Nunca perdi para o Corinthians pelo Santos. Espero que a invencibilidade se confirme também na seleção", lembrou. A espera foi longa mas divertida. Nenhum dos meninos reclamou. Só o estreante Juninho, goleiro do Vitória, admitiu que pensou em aproveitar a chance para visitar amigos em São Paulo. "Não sabia o horário do embarque. Como não vi ninguém da CBF, pensei em dar uma voltinha. Ainda bem que não fui. Se não teria perdido o vôo", revelou. Quando o resto da delegação chegou, o técnico Ricardo Gomes foi recebido com festa. Robinho fez questão de dar um tapinha nas costas do treinador, que já conversava com a imprensa. Ricardo Gomes parece bem animado em relação à qualidade da atual geração. "É uma das melhores dos últimos anos. Sai jogador, entra jogador e o time continua bom", avaliou o treinador, que gostou da idéia de enfrentar Corinthians e Santos nessa fase de preparação antes do Pré-Olímpico do Chile, em janeiro. "Para a seleção, é muito melhor enfrentar esses clubes do que o Tigres, do México", comparou.