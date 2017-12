Bahia abre vantagem nas semifinais O Bahia abriu vantagem nas semifinais do Campeonato Baiano, depois de vencer o Colo Colo por 3 a 0, neste domingo, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Na outra partida, o Vitória perdeu por 2 a 1 para o Juazeiro, na cidade de Juazeiro. As partidas de volta serão realizadas na quarta-feira, em Salvador. Embora o Colo Colo tenha começado a partida pressionando muito, o Bahia soube resistir e, nos contra-ataques, venceu o jogo. Nonato fez 1 a 0 aos 29 do primeiro tempo, completando cruzamento de Claudinho após falha do goleiro Régis. Aos 42, Marcos Vinícius marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. E aos 23 do segundo tempo, Marcos Vinícius fez outro, aproveitando cruzamento de Ramos. Com esse resultado, o Bahia pode perder até por 3 a 0, na segunda partida, diante do Colo Colo, na Fonte Nova, que garante participação na final. A tarefa do Vitória para eliminar o Juazeiro será mais difícil. A equipe jogou muito mal e perdeu. Para piorar, ainda teve seu melhor defensor, o zagueiro Marcelo Heleno, expulso. Na quarta-feira, o Vitória terá de vencer por qualquer placar para disputar a final. Jogando num ritmo rápido, o Juazeiro abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo, através de Aílton, que completou um cruzamento de Mazinho. O mesmo Aílton marcou o segundo aos 30, encobrindo o goleiro Jean. Allann Delon descontou nos acréscimos, aos 51, de cabeça.