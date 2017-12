Bahia acha que ainda pode se salvar Os jogadores do Bahia garantem que ainda não "jogaram a toalha" e pretendem salvar o tradicional clube baiano do rebaixamento, façanha que nem mesmo os torcedores acreditam mais. Em Salvador a maioria da torcida do Bahia já parece conformada com a Segundona diante da péssima campanha da equipe em todo o Brasileiro, situação que se agravou quando o técnico Edinho Nazareth dispensou quatro titulares do time nessa reta final. A derrota por 2 a 0 domingo passado diante do Atlético-PR, no Estádio da Fonte Nova, diminuiu as chances da equipe que agora precisa vencer o Corinthians e o Criciúma fora de casa e o Cruzeiro em casa na última rodada. Para tentar amenizar a situação diante do clima pesado em Salvador, a diretoria decidiu antecipar a viagem para São Paulo em quatro dias para os jogadores treinarem com mais tranqüilidade em Mogi-Mirim, antes da partida diante do Corinthians. A falta de confiança dos torcedores decorre de um retrospecto negativo do time: foi o único que não venceu fora de casa no Brasileiro deste ano e tem a defesa mais vazada do torneio. Na Bahia não se acredita nem numa ajudazinha de Senhor do Bonfim para salvar o tricolor da boa terra. O milagre precisa ser muito grande.