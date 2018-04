Bahia anuncia contratação do técnico Cristóvão Borges

SALVADOR - O Bahia anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do técnico Cristóvão Borges, que chega para substituir Joel Santana, demitido na última segunda após a humilhante derrota por 7 a 3 para o rival Vitória. Junto com ele, o clube também acertou com Anderson Barros para ser o novo diretor de futebol, ocupando a vaga que era de Paulo Angioni até o clássico de domingo passado.

A derrota para o Vitória no último domingo, no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, provocou mudanças no Bahia. Paulo Angioni pediu demissão logo depois do clássico, Joel Santana caiu no dia seguinte e jogadores do elenco foram dispensados. Nesse clima, o time ainda foi eliminado da Copa do Brasil na quarta-feira - o algoz foi o Luverdense (MT).

A reestruturação do Bahia começou a ser feita nesta sexta-feira, com a contratação de Cristóvão Borges e Anderson Barros. O novo treinador, porém, não irá comandar a equipe no domingo, quando acontece o jogo de volta contra o Vitória pela final do Campeonato Baiano, mas deve ir ao Barradão para acompanhar o clássico - o auxiliar Chiquinho de Assis será o técnico interino.

Cristóvão Borges começou a carreira de jogador justamente no Bahia, onde virou profissional e conquistou os títulos do Campeonato Baiano de 1978 e 1979. Depois de parar de jogar, passou a ser auxiliar técnico em 1998, trabalhando a partir do ano seguinte com Ricardo Gomes. Esteve ao lado do treinador em muitos clubes do Brasil e do exterior, até chegar ao Vasco em 2011.

No Vasco, Cristóvão Borges foi obrigado a virar treinador quando Ricardo Gomes sofreu um AVC em agosto de 2011 e precisou se afastar um período do futebol. Ele, então, ficou no comando do clube carioca até setembro do ano passado. Desde então, estava desempregado. Agora, já consolidado na carreira de técnico, aceitou o desafio de assumir o Bahia neste momento turbulento.