Bahia aplica goleada histórica O Bahia aplicou neste sábado uma goleada impressionante pelo Campeonato Baiano, sobre o Camaçariense: 10 a 1, com destaque para quatro gols do atacante Viola e três de Dill. Com esta vitória, o Bahia fica na 1.ª colocação do 2, com 13 pontos, e garante sua classificação para a próxima fase. Além deste resultado, o Vitória também venceu na rodada: 4 a 0 sobre o Palmeiras e chegou aos 17 pontos, consolidando também sua liderança no Grupo 1. O campeonato teve mais uma partida: Catuense 2 x 0 Atlético Cajazeirense.